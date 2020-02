ECB wilde niet te optimistisch zijn bij rentebesluit

quote: P.Latzak schreef op 20 februari 2020 17:12:

Als de rentes omhoog gaan , betekend dit het einde voor EU-zuid.

Of er moeten weer miljarden van noord naar zuid.

Behalve geld printen en rente verlagen, kunnen ze niets, verwacht geen enkel economisch initiatief van links.



Als de rentes omhoog gaan , betekend dit het einde voor EU-zuid.Of er moeten weer miljarden van noord naar zuid.Behalve geld printen en rente verlagen, kunnen ze niets, verwacht geen enkel economisch initiatief van links.

Door dat bijdrukken vloeien er indirect ook vele miljarden van Noord naar Zuid.Het geld wordt steeds minder waard, dat is goed voor de landen met schulden en slecht voor de landen met vermogen. Alleen op deze wijze gebeurt het minder zichtbaar, zodat de bevolking in de landen in het Noorden minder zal morren.Als ik de enorme prijsstijgingen in o.a. de supermarkt zie dan vraag ik me af of die inflatie echt wel zo laag is. Andere lasten stijgen ook allemaal.