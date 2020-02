Kleine verliezen bij opening Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 406

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met kleine verliezen aan de handel begonnen, na recordniveaus van een dag eerder. Ook de Europese beurzen deden een stapje terug. Het nieuwe coronavirus bleef bepalend voor het marktsentiment. Het dodental liep volgens de laatste cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie op tot 2129 en het aantal besmettingen kruipt steeds dichter bij 100.000.

De Dow-Jonesindex stond kort na de openingsbel 0,1 procent lager op 29.321 punten. De breed samengestelde S&P 500 zakte ook 0,1 procent tot 3382 punten en technologiebeurs Nasdaq leverde 0,2 procent in op 9800 punten. Woensdag eindigden de graadmeters nog met records.

Aan het overnamefront kocht zakenbank Morgan Stanley onlinebroker E*Trade Financial om zo zijn diensten rond vermogensbeheerder te versterken. Aan de transactie hing een prijskaartje van 13 miljard dollar. Het aandeel Morgan Stanley zakte circa 4 procent.

Bij de bedrijven was er ook veel aandacht voor lingeriemerk Victoria's Secret. Investeerder Sycamore neemt een meerderheidsbelang van 55 procent in het lingeriemodehuis, bekend van zijn modeshows met topmodellen. De resterende aandelen blijven in handen van moederbedrijf L Brands, dat in de eerste handelsminuten bijna 9 procent verloor. Victoria's Secret wordt de laatste tijd beschuldigd van een vrouwonvriendelijke houding.