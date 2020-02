'Stikstofloos bouwen niet meteen mogelijk'

Alleen Noorwegen en NL, tja......en in Duitsland net zo hard als je wilt over de autobahn en hier 100, en daar juist nieuw gas en hier verboten, waar is Europa met enige regie? Nowhere..... er zijn in dit land politici echt compleet gek geworden, maar iedereen pikt het allemaal; als er teveel stikstof is groeit er een rood plantje in plaats van een groen plantje of andersom, bv. dan komt er mos, dat is prachtig, maar mag niet want bio diversiteit, en dan komen er geen vlinders maar wel weer andere insecten, maar die mogen niet. Een stikstofprobleem bestaat niet, dat is een politiek rekenmodel dat niets met de werkelijkheid te maken heeft. Je kan nu eenmaal niet overal een natuurgebied van maken (wat wel gebeurd is toen politici zaten te slapen) in een land dat heel klein is en naar de 19 miljoen inwoners gaat (ca. 350 miljoen inclusief alle dieren, die ook consumeren, uitscheiden en ruimte nodig hebben) Slaap zacht NL, huizen komen er voorlopig niet, allemaal bij Oma op zolder...