Morgan Stanley koopt onlinebroker E*Trade

Gepubliceerd op | Views: 467

NEW YORK (AFN/BLOOMBERG) - De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley neemt voor 13 miljard dollar onlinebroker E*Trade Financial over om zo zijn diensten rond vermogensbeheerder te versterken. De overname wordt geheel in aandelen afgehandeld en moet voor het einde van dit jaar worden afgerond.

E*Trade heeft ruim 360 miljard dollar aan bezittingen onder beheer. Het beheerd vermogen bij Morgan Stanley ligt op 2,7 biljoen dollar. De overnameprijs ligt bijna 31 procent hoger dan de slotkoers van E*Trade op woensdag.