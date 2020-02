Gepubliceerd op | Views: 1.095

AMSTERDAM (AFN) - Een groot pakket aandelen VolkerWessels is donderdag verhandeld. Dat meldt persbureau Bloomberg. Het zou gaan om circa 0,5 procent van het aantal vrij verhandelbare effecten van de onderneming.

In totaal betrof het, via een zogeheten blocktrade, 100.000 aandelen VolkerWessels die zijn verhandeld voor een prijs van 21,90 euro per stuk. Het totale aantal verhandelde stukken kwam daarmee donderdag rond 11.00 uur uit op 228.918 stukken. De afgelopen twintig dagen waren er om dezelfde tijd gemiddeld een kleine 23.124 aandelen verhandeld.

Grootaandeelhouder Roggeborgh koopt vrijwel dagelijks nieuwe stukken VolkerWessels bij. Het investeringsfonds van de familie Wessels wil het bouwbedrijf van de beurs halen en moet daarvoor 95 procent van de aandelen in de onderneming in handen krijgen.