'Van Lanschot Kempen maakt kostendoelstelling waar'

AMSTERDAM (AFN) - Van Lanschot Kempen heeft vorig jaar zijn kostendoelstelling waargemaakt. Dat schrijven kenners bij ING na de bekendmaking van de jaarresultaten door de vermogensbeheerder.

De lagere kosten bij Van Lanschot Kempen waren een positieve verrassing, vindt ING. In totaal bedroegen de kosten van het financiële concern vorig jaar 384 miljoen euro. Dat was iets lager dan de doelstelling. De analisten verwachten dat Van Lanschot Kempen ook dit jaar zich blijft richten op kosten. Het beursgenoteerde fonds kwam nog niet naar buiten met een prognose voor de kosten in 2020.

ING blijft bij zijn koopadvies op de vermogensbeheerder met een koersdoel van 22 euro. Het aandeel Van Lanschot Kempen noteerde donderdag omstreeks 10.45 uur 2 procent hoger op 20,30 euro.