'Onzekerheid over coronavirus drukt op koers AF-KLM'

Ik verwacht dat KLM nog meer problemen krijgt in Azie. Over een maand zal men niet meer vliegen op Japan en Zuid Korea. Ook al lijkt het in China voorbij (volgens onbetrouwbare cijfers), in de rest van Azie gaat het nu pas beginnen. Z-Korea heeft in de laatste 8 uur 46 nieuwe besmettingen gemeld (na gisteren 27 nieuwe).