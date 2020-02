Reorganisatie drukt winst Franse verzekeraar AXA

Gepubliceerd op | Views: 91 | Onderwerpen: Frankrijk, verzekeringen

PARIJS (AFN/BLOOMBERG) - De Franse verzekeraar AXA voelde vorig jaar de effecten van zijn reorganisatie sterk in het nettoresultaat. De winst viel in de periode weliswaar hoger uit dan in 2018 maar voldeed niet aan de marktverwachtingen. AXA stootte minder winstgevende en risicovollere onderdelen af. Dat ging samen met flinke afschrijvingen.

AXA deed vorig jaar zijn Belgische bank van de hand. Ook stootte de verzekeraar zijn Amerikaanse verzekeringsdivisie af. De verkoop van die twee onderdelen zorgde voor een tegenvaller van 1,2 miljard euro op de winst van vorig jaar. Onder de streep resteerde uiteindelijk 3,9 miljard euro. Dat was 75 procent hoger dan de winst in 2018. Het lage nettoresultaat toen werd vertekend door een forse afschrijving.

Het Franse financiële concern bereikte deze maand een overeenkomst om zijn Centraal-Europese activiteiten te verkopen. Verder deden geruchten de ronde dat AXA zijn onderdeel in het Midden-Oosten in de etalage had gezet.