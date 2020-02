DeGiro verwerkt recordaantal transacties en wacht op overname

Was erg tevreden over DeGiro, (ondanks een paar flinke nadelen bij het handelen in bijvoorbeeld opties in de US etc daarvoor had ik dan andere brokers erbij ), nadat ik flink wat anderen had gehad en overal veel teveel betaalde.

Maar nu ze door Duitsers worden overgenomen ga ik op zoek naar een andere broker.

Heb al eens geprobeerd bij Flatex aan te melden maar dat ging helemaal niet goed.

Bovendien willen die Duitsers hun investering zo snel mogelijk terugverdienen en speciaal op die Hollanders die ze altijd als rijk hebben beschouwd. Inderdaad erg jammer van DeGiro.