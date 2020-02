Verlies voor telecomgigant Telefónica

Gepubliceerd op | Views: 26

MADRID (AFN/BLOOMBERG) - Het Spaanse telecomconcern Telefónica heeft in het vierde kwartaal van 2019 een verlies geleden tegen een winst een jaar eerder. Het bedrijf had onder meer te maken met afschrijvingen in Latijns-Amerika en herstructureringskosten.

Het nettoverlies bedroeg 202 miljoen euro tegen een winst van 610 miljoen euro een jaar eerder. De omzet zakte naar 12,4 miljard euro van 12,9 miljard euro in dezelfde periode van 2018. Telefónica verwacht dat de komende jaren de omzet zal gaan groeien.