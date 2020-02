Commissaris Johannes Reck weg bij Just Eat Takeaway

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Commissaris Johannes Reck vertrekt per direct bij maaltijdbestelsite Just Eat Takeaway. Hij trad in mei vorig jaar aan bij de raad van commissarissen.

Topman Jitse Groen zei blij te zijn geweest met Reck in de raad van toezicht. Reck is topman van boekingssite GetYourGuide.