De brandweer is de meeste tijd aan het wachten tot er brand is. Dus eigenlijk tijd zat om te tanken. Echt weer een beslissing van een overheidsorgaan om de kosten omhoog te brengen want het geld is toch niet van jezelf. Easy2pay gefeliciteerd dat het jullie weer gelukt is om zo'n slapende ambtenaar zover te krijgen om het geld aan jullie over te maken.