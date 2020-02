Gepubliceerd op | Views: 187 | Onderwerpen: consumentenvertrouwen

DEN HAAG (AFN) - Het consumentenvertrouwen in Nederland blijft deze maand vrijwel onveranderd. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Het consumentenvertrouwen komt in februari uit op min 2. Dat was een maand eerder nog min 3. Het oordeel over het economisch klimaat is iets minder negatief en de koopbereidheid is ongeveer hetzelfde, aldus het statistiekbureau.

Met min 2 ligt het consumentenvertrouwen boven het gemiddelde over de afgelopen twintig jaar, dat op min 5 staat. Het vertrouwen bereikte in januari 2000 de hoogste stand ooit op 36. Het dieptepunt werd bereikt in maart 2013 met min 41.