Bescheiden winsten op rustig Wall Street

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York hebben woensdag kleine winsten geboekt. Beleggers reageerden op de notulen van de laatste vergadering van de Federal Reserve. Ook blijven ze kijken naar Washington waar de Verenigde Staten en China hun handelsgesprekken voortzetten. Verder kwam navigatiespecialist Garmin met cijfers.

De Dow-Jonesindex sloot 0,2 procent hoger op 25.954,44 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,2 procent omhoog tot 2784,70 punten. Technologiebeurs Nasdaq dikte een fractie aan tot 7489,07 punten.

Uit de Fed-notulen bleek dat de beleidsbepalers hebben gekozen voor een pas op de plaats vanwege risico's voor de Amerikaanse economie. Die komen vooral uit het buitenland, maar ook de beweeglijkheid op de financiële markten speelde een rol. De centralebankiers zijn het er nog niet over eens hoeveel rentestappen dit jaar nodig zijn.

China

De handelsgesprekken met China leiden vorige week tot duidelijke plussen na positieve berichten van beide partijen. Handelaren kijken daarom ook nu weer reikhalzend naar berichten over een mogelijke oplossing van het slepende handelsconflict tussen de twee landen.

Navigatiespecialist Garmin maakte goede sier met zijn vierdekwartaalcijfers en werd 17 procent meer waard. De branchegenoot van TomTom voerde de omzet en winst op, ondanks sterk teruglopende opbrengsten van de autotak. Supermarktreus Walmart stond 2,3 procent lager. De beoogde overname van de Britse supermarktketen Sainsbury's door Walmart-dochter Asda stuit op bezwaren van de mededingingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk die bang is voor hogere prijzen.

WW

Southwest waarschuwde voor een lagere omzetgroei per beschikbare stoel en gevlogen mijl dan aanvankelijk geraamd. De luchtvaartmaatschappij wijt die tegenvaller aan de shutdown. Het aandeel zakte 5,7 procent. En WW, voorheen Weight Watchers, jojode na een flinke tik een dag eerder, toen het aandeel een afwaardering van JPMorgan kreeg. WW ging 5,4 procent omhoog.

De euro was 1,1341 dollar waard, tegen 1,1362 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,5 procent tot 56,92 dollar. Brent werd 0,9 procent duurder op 67,04 dollar per vat.