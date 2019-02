'Opgelichte beleggers klagen ING aan'

Gepubliceerd op | Views: 1.430

AMSTERDAM (AFN) - Opgelichte Amerikaanse beleggers hebben ING Bank aangeklaagd. Dat schrijft NRC. De beleggers, die dachten dat ze in de handel in vreemde valuta's stapten, werden opgelicht door twee Nederlanders die hun geld via rekeningen bij ING wegsluisden.

ING onderzocht de twee niet voldoende en keek niet in een belangrijke database waarin stond dat de twee al eerder criminele activiteiten hadden ontplooid. Verder liet de bank enorme bedragen passeren zonder dat er alarm werd geslagen.

De Amerikaanse beleggers zijn hun zaak begonnen met de stukken uit de megaschikking die ING in 2017 in Nederland trof in de hand. De bank gaf toen toe serieus tekort te zijn geschoten bij het voorkomen van financiële criminaliteit.