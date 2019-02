Rustige sessie op Wall Street

Gepubliceerd op | Views: 221

NEW YORK (AFN) - De aandelenbeurzen in New York bleven woensdag dicht bij huis. Beleggers zochten naar richting nu handelsgesprekken tussen China en de Verenigde Staten deze week een vervolg krijgen in Washington. Verder werd uitgekeken naar de notulen die de Federal Reserve publiceert. Aan het bedrijvenfront kwam navigatiespecialist Garmin met cijfers.

De Dow-Jonesindex noteerde omstreeks 19.30 uur (Nederlandse tijd) 0,1 procent hoger op 25.911 punten. De brede S&P 500 ging eveneens 0,1 procent omhoog tot 2782 punten. Technologiebeurs Nasdaq leverde 0,1 procent in tot 7479 punten.

Vorige week gaven zowel Chinese als Amerikaanse handelsdelegaties hoog op over de vooruitgang bij onderhandelingen in Peking over het conflict tussen de twee economische kemphanen. Het optimisme zorgde voor duidelijke winsten op Wall Street. In de Fed-notulen zal vooral gezocht worden naar verdere details rond de ,,geduldige'' rente-aanpak die de Amerikaanse koepel van centrale banken in januari afkondigde. Voorzitter Jerome Powell liet bij het laatste rentebesluit weten dat een pas op de plaats gerechtvaardigd is, wegens minder gunstige economische omstandigheden. Daarbij liet hij de gebruikelijke verwijzing naar een geleidelijke verhoging van de rente achterwege.

Walmart

Navigatiespecialist Garmin maakte goede sier met zijn vierdekwartaalcijfers en werd ruim 16 procent meer waard. De branchegenoot van TomTom voerde de omzet en winst op, ondanks sterk teruglopende opbrengsten van de autotak.

Supermarktreus Walmart stond 3 procent lager. De beoogde overname van de Britse supermarktketen Sainsbury's door Walmart-dochter Asda stuit op een aantal bezwaren van de mededingingsautoriteit van het Verenigd Koninkrijk. De marktwaakhond vreest dat verminderde concurrentie tot hogere prijzen leidt en betwijfelt of de afstoting van filialen die zorgen kan wegnemen.

Southwest

Southwest waarschuwde voor een lagere omzetgroei per beschikbare stoel en gevlogen mijl dan aanvankelijk geraamd. De luchtvaartmaatschappij wijt die tegenvaller aan de shutdown, die tientallen miljoenen dollars aan misgelopen omzet heeft gekost. Het aandeel zakte 5 procent.

WW, voorheen Weight Watchers, toonde weer wat herstel na een flinke tik een dag eerder, toen het aandeel een afwaardering van JPMorgan kreeg. WW ging 5,5 procent omhoog.

Tesla

Bij maker van elektrische auto's Tesla stapte de belangrijkste advocaat van het bedrijf op. Ook moest topman Elon Musk een tweet over de productie van auto's dit jaar bijstellen. het aandeel zakte 2 procent.

De euro was 1,1369 dollar waard, tegen 1,1362 dollar bij het sluiten van de Europese beurzen eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 1,8 procent tot 57,10 dollar. Brent werd 1,1 procent duurder op 67,17 dollar per vat.