AMSTERDAM (AFN) - Vier in Amsterdam genoteerde biotechbedrijven hebben vorig jaar fors aan waarde ingeleverd. Vooral in de tweede helft van het jaar kregen Pharming, Galapagos, Probiodrug en Kiadis Pharma klappen. Toen verloren ze gemiddeld ruim een kwart aan beurswaarde, blijkt uit de Biotech Barometer van beurshuis Euronext.

Daarmee deden de vier Nederlandse biotechbedrijven het ongeveer even slecht als de in Frankrijk genoteerde branchegenoten. Die verdeelden hun neergang echter geleidelijker over het jaar. Belgische biotechfondsen kregen er juist bijna een vijfde aan waarde bij, maar werden daarbij geholpen door een opmerkelijke stijging in de eerste jaarhelft.

De vier in Amsterdam genoteerde biotechbedrijven zijn goed voor 36 procent van de totale beurswaarde van 14 miljard euro die de 50 beursfondsen in de Biotech Barometer vertegenwoordigen. De acht Belgische ondernemingen zijn goed voor 31 procent en de 38 Franse beursfondsen zijn goed voor de resterende 33 procent van de beurswaarde.

Van alle uitstaande aandelen in die vijftig bedrijven is bijna twee derde in handen van twintig grote institutionele beleggers. Europese partijen hielden daarbij hun belang aan, terwijl Amerikaanse institutionele beleggers in de tweede helft van vorig jaar deels uitstapten.