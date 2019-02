'Investeringen in fintech verdubbeld'

Gepubliceerd op | Views: 91

AMSTERDAM (AFN) - Wereldwijd is vorig jaar ruim twee keer zo veel geïnvesteerd in nieuwe financiële technologie als een jaar eerder. Die stijging is voornamelijk het gevolg van grote deals rond drie fintech-bedrijven, schrijft KPMG in een rapport over de sector.

In totaal stegen de investeringen in fintech vorig jaar met 114 procent tot een waarden van 112 miljard dollar. Ant Financial, het dochterbedrijf van Alibaba, haalde dit voorjaar 14 miljard dollar op bij geldschieters. Daarnaast werd vorig jaar de overname van de Britse betalingsverwerker Worldpay ter waarde van bijna 13 miljard dollar afgerond. Tot slot stak investeerder Blackstone 17 miljard dollar in dataleverancier Refinitiv.

Een groeiende tak van fintech vormen technologieën die de nakoming van wet- en regelgeving moet vergemakkelijken. De investeringen hierin verdriedubbelden tot 3,7 miljard dollar. Dat komt volgens KPMG mede door nieuwe privacywetten en de nieuwe Europese richtlijn PSD2, waarmee ook techbedrijven toegang moeten krijgen tot bankrekeningen van klanten.