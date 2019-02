Smith: KLM-steun Elbers indrukwekkend

Gepubliceerd op | Views: 1.931 | Onderwerpen: luchtvaart

PARIJS (AFN) - De steun voor KLM-baas Pieter Elbers binnen de eigen gelederen is indrukwekkend. Volgens topman Ben Smith van moederbedrijf Air France-KLM wordt niet iedere bestuurder in de luchtvaartindustrie zo bewierookt. Dat zei hij daags na de beslissing over een nieuwe termijn voor de Nederlander.

De ondernemingsraad en de raad van commissarissen wilden overduidelijk verder met Elbers. Personeel ondertekende daarnaast en masse een onlinepetitie voor zijn herbenoeming.

Naast de termijn van vier jaar krijgt Elbers zitting in een nieuwe toplaag, waarin ook Air France-collega Anne Regail en financieel directeur van het moederbedrijf Frédéric Gagey een plaats krijgen. Smith zelf krijgt een zetel in de raad van commissarissen van KLM. Die stap noemde hij logisch, met het oog op onder meer transparantie en samenwerking.

Vluchtschema's op de schop

In de eerste maanden na zijn aanstelling heeft Smith vooral tijd en moeite gestoken in Air France. Zijn eerste taak was naar eigen zeggen rust brengen bij de Franse divisie, na een golf aan stakingen die duidelijk op de resultaten drukten. Het loonakkoord met de piloten maandag was volgens hem een slotstuk van de onderhandelingen.

Bij Air France wordt nu de strategie onder de loep genomen. Smith kondigde al wel aan dat de vluchtschema's van de Fransen op de schop gaan. Het opdoeken van Joon moet deze zomer zijn voltooid. Eerder was al bekend dat de prijsvechter ophoudt te bestaan en opgaat in Air France.

Van een verschuiving van banen tussen Parijs en Amsterdam is volgens hem geen sprake. Hij sprak verder de hoop uit dat Air France-topvrouw Regail over een tijdje in Frankrijk net zo wordt gesteund als Elbers in Nederland.