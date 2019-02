Gepubliceerd op | Views: 2.043

AMSTERDAM (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) deed het in het vierde kwartaal iets beter dan verwacht, in een zwakke markt. Dat constateren analisten van ING in een reactie op het handelsbericht van de toeleverancier aan de chipindustrie.

De kenners spreken van een nette prestatie. De prognose voor het eerste kwartaal, traditioneel de zwakste periode voor de onderneming, is iets minder dan ING had voorzien maar eigenlijk geen verrassing. Besi rekent op een omzetkrimp van 15 procent op kwartaalbasis.

ING hanteert een buy-advies op Besi en een koersdoel van 28 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 09.45 uur 6 procent hoger op 23,09. Daarmee was de onderneming de lijstaanvoerder bij de middelgrote fondsen.