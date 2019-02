'Omzet Wolters Kluwer in lijn met prognoses'

Gepubliceerd op | Views: 0

AMSTERDAM (AFN) - De omzet die Wolters Kluwer bekendmaakte over het afgelopen jaar, was nagenoeg in lijn met de verwachtingen. Dat stellen analisten van KBC Securities.

De informatie- en dataleverancier boekte voor 4,3 miljard euro aan opbrengsten, op autonome basis 4,1 procent meer dan een jaar eerder. De groei op eigen kracht was beter dan voorzien, de kenners rekenden in doorsnee op 3,8 procent. KBC hanteert een hold-advies op het aandeel en een koersdoel van 51,50 euro.

Het aandeel Wolters Kluwer stond woensdag omstreeks 09.30 uur 3,3 procent hoger op 57,02 euro. Daarmee was het fonds de grootste stijger in hoofdindex AEX.