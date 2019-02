Tegenslag voor overname Asda door Sainsbury's

Gepubliceerd op | Views: 13

LONDEN (AFN/BLOOMBERG) - De Britse toezichthouder die zich buigt over de overname door supermarktketen Sainsbury's van Walmart-dochter Asda is niet overtuigd van een goede afloop van de transactie. De Competition and Markets Authority (CMA) denkt zelfs dat als een aanzienlijke hoeveelheid winkels wordt afgestoten, er mogelijk nog onoverkomelijke bezwaren tegen de deal blijven.

Sainsbury's en Asda kondigden de samensmelting in april aan. Het fusiebedrijf zou branchegenoot Tesco van de troon stoten als grootste supermarkt van het Verenigd Koninkrijk gelet op marktaandeel. Walmart zal ongeveer 42 procent van het fusiebedrijf in handen krijgen. De Amerikanen ontvangen bijna 3 miljard pond voor de deal, waarmee Asda wordt gewaardeerd op 7,3 miljard pond.

In een tussenrapportage constateert de CMA dat met het wegvallen van één van de vier grote supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk het gevaar van verminderde concurrentie op de loer ligt, waardoor consumenten meer moeten gaan betalen voor hun boodschappen. De toezichthouder vraagt flinke toezeggingen van Sainsbury's om alsnog groen licht te krijgen. Sainsbury's is niet blij met het rapport. ,,Het voelt alsof de doelpalen tijdens de wedstrijd worden verplaatst."