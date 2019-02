'Omzet per eenheid AF-KLM baart zorgen'

Gepubliceerd op | Views: 404 | Onderwerpen: luchtvaart

AMSTERDAM (AFN/BLOOMBERG) - De opbrengsten per beschikbare stoel per kilometer bij luchtvaartconcern Air France-KLM baren zorgen. Dat schrijft zakenbank Liberum in een analistenrapport naar aanleiding van de jaarcijfers van de onderneming. De ontwikkeling van deze voor luchtvaartmaatschappijen belangrijke graadmeter verslechtert volgens marktvorsers, terwijl de brandstofprijzen stijgen.

Analisten van de bank noemen de vooruitzichten voor dit jaar ,,gemengd''. Enerzijds verwacht Air France-KLM lagere opbrengsten per stoel en gevlogen kilometer. Tegelijkertijd voorziet het concern minder grote prijsstijgingen voor brandstof dan het afgelopen jaar.

Liberum hanteert een hold-advies voor Air France-KLM. Goodbody (buy) sprak van cijfers in lijn met de verwachtingen en een rationele prognose. ING, dat een hold-advies heeft, noemde de prestaties redelijk maar niet overtuigend. Positief was wel de ontwikkeling van de vrije kasstroom in het laatste kwartaal van het jaar, aldus de marktvorsers.

Het aandeel stond woensdagochtend omstreeks 09.35 uur 2,2 procent lager op 10,15 euro.