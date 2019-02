AEX begint met kleine winst

Gepubliceerd op | Views: 504

AMSTERDAM (AFN) - De Amsterdamse aandelenbeurs is woensdag met een kleine winst begonnen. Ook de andere Europese beurzen openden licht in het groen. Beleggers verwerkten een stroom aan bedrijfsresultaten. Op het Damrak kwamen onder meer ASR, BAM, Besi, Wolters Kluwer en Air France-KLM met resultaten.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 539,35 punten. De MidKap bleef vlak op 748,17 punten. De beursgraadmeters in Parijs, Londen en Frankfurt stegen tot 0,5 procent.

Bij de hoofdfondsen steeg Wolters Kluwer 1,5 procent. De informatieleverancier worstelde vorig jaar met wisselkoerseffecten, maar wist op eigen kracht een hogere omzet in de boeken te zetten. Het concern kondigde tevens aan dit jaar voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

Bij de middelgrote bedrijven vielen de resultaten van bouwer BAM (plus 3,9 procent) en chipbedrijf Besi (plus 3,3 procent) in goede aarde. Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte 3,2 procent na publicatie van de jaarcijfers.