Winstgroei en aandeleninkoop voor Lloyds

LONDEN (AFN) - Lloyds Banking Group heeft de winst afgelopen jaar zien groeien. Dat kwam naar voren uit een handelsbericht van de grootste hypotheekverstrekker van het Verenigd Koninkrijk. Lloyds kondigde daarbij ook een groot aandeleninkoopprogramma aan.

In het afgelopen jaar kwam de winst van het financiële concern uit op 4,4 miljard pond. Dat is 24 procent meer dan een jaar eerder maar minder dan kenners in doorsnee hadden voorzien. Lloyds verhoogde zijn dividend en lanceert een aandeleninkoopprogramma met een omvang van bijna 1,8 miljard pond.