Wolters Kluwer groeit op eigen kracht

AMSTERDAM (AFN) - Wolters Kluwer worstelde vorig jaar met wisselkoerseffecten. Daardoor gingen opbrengsten omlaag. Maar op eigen kracht wist de informatie- en dataleverancier wel een hogere omzet in de boeken te zetten. Het concern kondigde tevens aan dit jaar voor 250 miljoen euro aan eigen aandelen in te kopen.

De totale opbrengsten bedroegen een kleine 4,3 miljard euro, wat 2 procent minder is dan in 2017. Bij constante wisselkoersen kwam de omzet evenwel 1 procent hoger uit en wanneer puur gekeken wordt naar de autonome omzetgroei was sprake van een plus van 4 procent. Vooral digitale producten en diensten lieten een stevige groei zien.

De operationele winst ging met 16 procent omhoog naar 961 miljoen euro. Netto hield Wolters 3 procent meer over met een winst van 657 miljoen euro en het voorgestelde jaardividend is met 15 procent toegenomen tot 0,98 euro per aandeel.

Nieuwe overnamemogelijkheden

Topvrouw Nancy McKinstry gaf ook een toelichting op de bedrijfskoers voor de komende drie jaar. Schaalvergroting van de zogeheten expertoplossingen, bijvoorbeeld een cloudoplossing die klanten helpt met boekhouden, vormt een van de zogeheten strategische prioriteiten. Dit soort producten waarop relatief veel marge wordt behaald zijn nu al goed voor ongeveer de helft van de omzet van Wolters Kluwer. Het bedrijf wil dit aandeel komende jaren laten toenemen.

Maar de meer traditionele informatieproducten zijn ook nog steeds belangrijk, benadrukt McKinstry die hier ook prioriteit aan geeft. De derde peiler voor Wolter Kluwer vormt het verbeteren van de operationele wendbaarheid door bijvoorbeeld investeringen in IT. De onderneming blijft verder kijken naar nieuwe overnamemogelijkheden, maar de focus ligt volgens de topvrouw op groei op eigen kracht.

Een en ander moet in 2019 naar verwachting resulteren in een toename van de aangepaste winst per aandeel met ongeveer 10 procent bij constante wisselkoersen. McKinstry verwacht geen grote impact op het bedrijf van internationale kwesties als de brexit en de handelsoorlog, zo zegt ze tegen het ANP.