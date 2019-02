Duitse producentenprijzen onverwacht omhoog

Gepubliceerd op | Views: 877 | Onderwerpen: Duitsland

WIESBADEN (AFN) - De producentenprijzen in Duitsland zijn in januari onverwacht met 0,4 procent gestegen ten opzichte van de voorgaande maand. Dat meldde het Duitse federale statistiekbureau.

Economen hadden gemiddeld gerekend op een daling van de prijzen die Duitse fabrikanten voor hun producten vragen met 0,1 procent. In december was er sprake van een min van 0,4 procent.

Op jaarbasis was in januari sprake van een toename van de producentenprijzen met 2,6 procent, tegen 2,7 procent in december.