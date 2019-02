Alfen plukt vruchten expansie in buitenland

Gepubliceerd op | Views: 313

ALMERE (AFN) - Laadpalenfabrikant Alfen is het afgelopen jaar harder gegroeid dan het jaar ervoor. De grote omzetstijging was voor een belangrijk deel toe te schrijven aan de groei in het buitenland. Alfen sloeg in 2018 zijn vleugels voor het eerst uit in de nieuwe markten, Finland, Zweden en Frankrijk.

De opbrengsten kwamen uit op 102 miljoen euro, een stijging met 37 procent. Een jaar eerder ging de omzet nog met 21 procent omhoog. Alle bedrijfsactiviteiten droegen bij aan de groei. De laadpalen, de benodigde netwerkinfrastructuur en energieopslag vonden gretig aftrek. Van de omzet werd 28 procent buiten Nederland behaald. Dat was in 2017 nog 18 procent.

Het bedrijfsresultaat liep terug van 4,9 miljoen naar 3,6 miljoen euro. Dat kwam volgens Alfen door hogere investeringen. De nettowinst zakte eveneens van 2,4 miljoen euro naar 800.000 euro. Alfen herhaalt zijn doelstellingen voor de middellange termijn. Voor het lopende jaar rekent het bedrijf op een omzet van 135 miljoen tot 145 miljoen euro.