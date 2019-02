Gepubliceerd op | Views: 1.997

BUNNIK (AFN) - BAM heeft vorig jaar een winst in de boeken gezet, terwijl het bouwbedrijf een jaar eerder netto nog een verlies in de boeken schreef. Het betere resultaat is onder meer te danken aan een selectiever inschrijvingsbeleid bij grote projecten. Ook de omzet en de orderportefeuille dikten aan.

Onder de streep resteerde een nettowinst van 23,8 miljoen euro. Een jaar eerder stond daar nog een verlies van 13,8 miljoen euro. De resultaten van een jaar terug werden nog gekleurd door een groot verlies dat de bouwer moest nemen op het zeesluisproject in IJmuiden. De totaalopbrengsten bedroegen 7,2 miljard euro, tegen een omzet van 6,5 miljard in 2017.

In Nederland constateerde BAM een grote vraag naar nieuwbouwwoningen, maar het bedrijf zegt last te hebben van een gebrek aan toegestane bouwlocaties. Ook in 2018 drukten oplopende kosten voor de zeesluis op het resultaat, maar volgens topman Rob van Wingerden slaagde BAM erin risico's op verdere overschrijdingen van het budget terug te dringen.