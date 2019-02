'GrandVision koopt Spaanse optiekketen'

Gepubliceerd op | Views: 371 | Onderwerpen: Spanje

MADRID (AFN) - Optiekconcern GrandVision heeft naar verluidt een grote overname gedaan in Spanje. Het aan de Amsterdamse beurs genoteerde bedrijf koopt de opticienketen Óptica 2000 van warenhuisketen El Corte Inglés, meldt zakenkrant Cinco Días op basis van ingewijden.

Met de deal zouden 106 filialen in Spanje en twee vestigingen in Portugal in handen vallen van het moederconcern van onder meer EyeWish en Pearle. De winkels zijn meestal gevestigd in de warenhuizen van El Corte Ingleś. GrandVision is al actief in Spanje met MasVision.