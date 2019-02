Besi voorziet verdere omzetdaling

Gepubliceerd op | Views: 2.617

DUIVEN (AFN) - BE Semiconductor Industries (Besi) heeft de omzet in het laatste kwartaal van 2018 flink zien dalen en verwacht in het eerste kwartaal van 2019 een verdere teruggang. De toeleverancier aan de chipindustrie wijt dat aan moeilijke marktomstandigheden. Bovendien is het eerste kwartaal traditioneel de zwakste periode.

De omzet van Besi zakte in het vierde kwartaal met 21 procent ten opzichte van de voorgaande periode en met 40 procent op jaarbasis en kwam uit op 92,5 miljoen euro. De orderinstroom liep met 23 procent terug op kwartaalbasis, vooral door minder vraag uit de markt voor mobiele apparaten. De nettowinst zakte met 22,5 procent tot 22,7 miljoen euro.

Topman Richard Blickman wijst erop dat de tegenwind uit het tweede kwartaal achteraf bezien een eerste voorteken was van een krimp van de markt. Besi heeft zich daar volgens hem snel op aangepast door de inzet van personeel aan te passen en nieuwe afspraken met leveranciers te maken. ,,Daardoor hebben we marktleidende cijfers kunnen behouden op het gebied van winstgevendheid, netto- en brutomarges en opbrengst per investering."

Voor het eerste kwartaal rekent Besi op een omzetkrimp van 15 procent op kwartaalbasis. Voor de langere termijn ziet Besi echter ,,veel redenen om optimistisch te zijn", zoals de sterkte marktpositie, de opkomst van 5G, kunstmatige intelligentie en ontwikkelingen in de auto-industrie.