'Avondklok nieuwe klap voor economie'

Beetje kort door de bocht bericht dit.. hoezo volgende grote klap? We mogen al weinig en je moet nu eerder je boodschappen doen, eerder eten en niet meer op de koffie bij elkaar. Mis ik hier nou het grote plaatje of wat? En de bedrijven die langer open zijn of nodig zijn worden gewoon als uitzondering gezien. Kortom ik zie de waarde van dit item niet helemaal naast dat bedrijf het al super zwaar hebben...