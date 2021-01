'Britse economie staat voor sterk herstel'

quote: Japio_ schreef op 20 januari 2021 21:05:

Ik lees wanhoop.

Haha, Britten hebben een komisch aandoend talent om zaken luchtig te brengen en optimistisch te doen, hetgeen goed is voor de moraal. We kunnen daar soms wel een voorbeeld aan nemen. Maar met de realiteit schuurt het vaak wel.Ook hier denk ik dat het veel te optimistisch is dat de economie zich geheel zal herstellen gezien de totaal veranderde situatie na de Brexit. Daar verandert een renteverlaging niet veel aan.Maar ook in Europa zijn we er nog lang niet.Daarbij komt dat de werkloosheid nog zal toenemen en de staatsschuld zal moeten worden teruggebracht.Ik verwacht dat de klap nog zal komen.