'Britse economie staat voor sterk herstel'

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse economie zal een sterk herstel laten zien nu het land vooroploopt met het inenten van zijn bevolking tegen het coronavirus. Die verwachting sprak Andrew Bailey, gouverneur van de Bank of England (BoE) uit.

Het dodencijfer in Groot-Brittannië als gevolg van het virus is het hoogste van heel Europa. Ook is de economie van het land door de crisis het hardst geraakt van alle grote economieën wereldwijd. Daartegenover staat dat de Britten tot de koplopers behoren als het gaat om het inenten van mensen tegen het virus. Daarmee groeit de hoop dat de regering de beklemmende maatregelen om het virus in te dammen ook sneller kan opheffen, waarmee het herstel kan doorzetten.

De opmerkingen volgens daags op het bericht van de hoofdeconoom van de BoE die zei dat de economie vanaf het tweede kwartaal van dit jaar zal beginnen te herstellen. Begin februari komt de bank met nieuwe ramingen over de economische groei. Dan volgt ook een rapport over de haalbaarheid van het verder omlaag brengen van de rente tot onder nul om daarmee de groei aan te jagen.

Bailey benadrukt dat daarover nog geen besluit is genomen. Hij zei wel dat, gelet op bevindingen elders, negatieve rentes in specifieke omstandigheden effectief bleken. Hij wees erop dat op dat moment niet duidelijk is of monetair beleid om de economie te beïnvloeden dan werkt.

Kenners gaan er in doorsnee vanuit dat de BoE de rentes tot 2024 stabiel zal houden op 0,1 procent.