Winkelbedrijven hameren op uitvoering logistiek bij avondklok

DEN HAAG (ANP) - Winkelbedrijven gaan er vanuit dat de logistieke winkeloperaties ook na het instellen van een avondklok in stand kunnen blijven. Dat zegt de Raad Nederlandse Detailhandel (RND) in een reactie op de plannen voor een avondklok door het kabinet.

RND wijst onder andere op het werk in de distributiecentra, het vervoer van goederen en de vulploegen. Zo zouden medewerkers na sluitings- of werktijd zo nodig met een avondklokbriefje naar huis moeten kunnen. Ook de online bezorging van artikelen moet volgens RND op volle kracht blijven doorgaan. "Noodzakelijk werk zou niet worden geraakt door de avondklok, zo is ons beloofd", aldus de RND.

Voor de winkels die open zijn, zoals dierspeciaalzaken, slijterijen en drogisterijen, betekent het dat winkels doorgaans de huidige openingstijden kunnen blijven hanteren. De komende dagen zal het kabinet meer bekendmaken over de precieze invulling van de avondklok.