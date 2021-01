Volkswagen-baas waagt zich op Twitter en wil marktaandeel Musk

WOLFSBURG (ANP) - Herbert Diess, de grote man van automaker Volkswagen, heeft zich ook op Twitter gemeld. De autobons zegt in zijn eerste tweet dat hij via het platform invloed wil uitoefenen, met name op het gebied van de politiek. Daarnaast gaat het volgens hem "uiteraard" om het afsnoepen van "marktaandeel" van Tesla-baas en fervent twitteraar Elon Musk.

Diess benadrukte dat het Volkswagen met elektrische modellen als de ID.3 en de e-tron lukt om op een aantal Europese markten Tesla voorbij te streven. Hij zegt verder uit te kijken naar productieve discussies. Het aantal volgers stond woensdagmiddag op krap 2400.

Musk heeft op Twitter zo'n 42,6 miljoen volgers. Zijn Twitter-gebruik is niet onomstreden. Zo verklaarde Musk eerder in een tweet al zijn fysieke bezittingen, waaronder zijn huizen, te verkopen. Daarnaast deed hij een oproep om mensen "hun vrijheid terug te geven", mogelijk verwijzend naar de lockdownmaatregelen tegen het nieuwe coronavirus.

Ook speelde Musk via het platform meermaals met de beurswaarde van Tesla. Het ging daarbij onder andere om de financiën van de automaker, productiecijfers en de aankoop of verkoop van aandelen door Musk. De Amerikaanse beurswaakhond SEC tikte Musk daarvoor op de vingers.