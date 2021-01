Kabinet presenteert donderdag uitbreiding steunpakket

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet komt donderdagmiddag met de beloofde uitbreiding van het economische steunpakket. Ministers Wopke Hoekstra (Financiën), Wouter Koolmees (Sociale Zaken) en Bas van 't Wout (Economische Zaken) zullen 's middags een toelichting geven. De uitgebreide steun was toegezegd omdat het kabinet heeft besloten de lockdown te verlengen.

De verruiming van het steunpakket moet vooral ten goede komen aan de sectoren die het hardst door de maatregelen worden geraakt. Restauranteigenaren en kroegbazen moeten hun zaak al lang gesloten houden, en sinds half december zijn ook de meeste winkels dicht. Verder is de evenementensector hard geraakt. Mogelijk worden bestaande regelingen uitgebreid of worden er zelfs extra regelingen in het leven geroepen.