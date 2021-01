Ondernemers niet blij met vertraging bij doortrekken A15

DEN HAAG (ANP) - Ondernemers als handelaren, producenten, exporteurs, verladers en transporteurs zijn niet blij met de vertraging die is ontstaan bij de doortrekking van de A15 bij Arnhem. Ondernemersvereniging evofenedex verwacht dat de drukte op de wegen na de coronacrisis weer snel zal toenemen en dat daarmee ook de dagelijkse files rond Arnhem snel terug zullen zijn. Ook Transport en Logistiek Nederland (TLN) reageerde teleurgesteld.

De Raad van State oordeelde eerder op woensdag dat de berekening van de stikstofuitstoot niet voldoende was. De minister van Infrastructuur krijgt een half jaar de tijd om te komen met een aangepaste of beter gemotiveerde berekening. Om met een betere stikstofonderbouwing te komen, zal evofenedex het Rijk waar nodig helpen. Dat nagenoeg alle andere bezwaren over geluid, flora en fauna en luchtkwaliteit ongegrond zijn verklaard, is volgens evofenedex positief.

TLN wijst erop dat de A12 tussen de knooppunten Waterberg en Oud-Dijk al jaren in de top 20 van duurste files voor het vrachtverkeer staat. In 2019 bedroeg de economische schade voor het vrachtverkeer 13,2 miljoen euro, bleek uit onderzoek van Panteia in opdracht van TLN en evofenedex.

Daarbij is de rijksweg een cruciale verkeersader voor het goedervervoer naar Duitsland en de rest van Europa. Door drukte en opstoppingen staat volgens TLN de bereikbaarheid van de regio en Nederland onder druk.

De uitspraak van de Raad van State kan volgens evofendex ook gevolgen hebben voor andere infrastructurele projecten waarbij voor stikstofberekeningen gebruik wordt gemaakt van hetzelfde rekenmodel. Daarom moet het Rijk nagaan bij welke projecten die in procedure zijn, dit het geval is. Dan moet er ook een oplossing komen om verdere vertraging in die projecten te voorkomen.