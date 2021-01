'VS kunnen CO2-uitstoot met 70 procent terugdringen voor 2030'

AMSTERDAM (ANP) - Het is voor de Verenigde Staten haalbaar om de CO2-uitstoot van het land voor 2030 met 70 procent terug te dringen. Dat verwacht het Economisch Bureau van ABN AMRO. Aankomend Amerikaans president Joe Biden wil direct na zijn aantreden dat zijn land terugkeert in het klimaatakkoord van Parijs. Doel van het akkoord is om de opwarming van de aarde te beperken.

Biden is van plan om de komende vier jaar 2 biljoen dollar (ruim 1500 miljard euro) uit te geven aan hernieuwbare energie. ABN AMRO maakte een inschatting hoe hij dat geld het best zou kunnen besteden. Zo zijn tien Amerikaanse staten samen verantwoordelijk voor meer dan de helft van de uitstoot, waaronder Texas, Louisiana en Florida. "Als de investeringen gericht zijn op Republikeinse staten waar de uitstoot hoog is en de Republikeinse stemmarge klein, kan dit plan ook de Democratische vooruitzichten voor de verkiezingen van 2024 een impuls geven", aldus de bank.

De vuilste energiecentrales staan vooral in Texas en Louisiana. Reiniging en sluiting daarvan zouden de emissies flink kunnen terugdringen en het gebruik van fossiele brandstoffen zou moeten worden verminderd. Verder zou de CO2-uitstoot moeten worden teruggedrongen door het (transport)verkeer en de land- en bosbouw te verduurzamen.