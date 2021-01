Inflatie eurozone weer negatief in december

LUXEMBURG (ANP) - De inflatie in de eurozone was in december opnieuw negatief, aldus voorlopige cijfers van het Europese statistiekbureau Eurostat. Vooral de zwakkere energieprijzen oefenen druk uit op het prijspeil in de eurolanden. Ook de gedaalde vraag naar bepaalde producten door de coronacrisis speelt een rol.

De inflatie kwam voor de vierde maand op rij uit op min 0,3 procent. In december 2019 bedroeg de inflatie nog 1,3 procent. De kerninflatie, dus zonder de invloed van de sterk schommelende prijzen voor energie en levens- en genotsmiddelen, was in december 0,2 procent, gelijk aan een maand eerder.

De grootste negatieve inflatie binnen de eurozone werd gemeten in Griekenland met min 2,4 procent. In Nederland was de inflatie wel positief met 0,9 procent.