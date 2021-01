'Waarde markt bitcoins bijna 10 procent van gehele bankensector'

quote: BeursVis schreef op 20 januari 2021 11:57:

Bij mijn bank kan ik geld opnemen en daarvan een pizza kopen, of ik kan naar de winkel en een cadeau voor iemand kopen. Met bitcoin kan ik alleen maar opscheppen bij andere mensen voor hoe slim ik wel niet ben omdat ik een bitcoin gekocht heb.



Ik ben bang dat veel mensen vroeg of laat geld gaan verliezen wat ze heel erg hard nodig hebben. Pas AUB op met al die munten.

Schattig en tevens onjuist.Er bestaan credit cards waarmee je in Bitcoin kunt betalen en er zijn zat winkels waar je ook direct in Bitcoin kunt betalen. Ook koffie en andere zaken.Niet dat het relevant is, want de meeste mensen gebruiken Bitcoin als goud: als bescherming tegen inflatie. Simpelweg om koopkracht te behouden. Die functie heeft Bitcoin in de afgelopen 10+ jaar prima vervuld. Veel beter dan EUR of goud.