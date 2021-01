Britten willen aansluiten bij vrijhandelsakkoord CPTPP

Ik heb van iemand die het kan weten - een Brit - begrepen dat veel Aziatische / Commonwealth landen op leiderschap zitten te wachten en dat UK bereid is deze leiderschap te verschaffen. (En - zoals in de Britse pers te lezen vorige week - zal dit, volgens de Britse minister daar verantwoordelijk voor resulteren in UK dat de rest van de wereld "domineert." Ze hebben ook net een nieuw vliegdekschip in gebruik genomen waar, zo lees ik in de Britse pers, China heel bang van is.) Dus, 1+1=2, ik denk dat Pacific + Commonwealth naar Londen zullen moeten komen.