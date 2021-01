'Kans op pensioenkortingen komende jaren heel reëel'

het is schandalig dat er gekort moet worden, er zitten verkeerde bestuurders aan het wiel!!!!!

zit zelf al 25 jaar in aan delen , en als je dan belegt in bijv: asml besi, asmi, google, ect ect , dan snap ik niet dat we moeten inleveren.er zijn te veel bestuurders die het beleggen uit besteed in en door Amerikaanse banken!!!!!!! schandalig!!! blijf van onze stelsel af, het is een fantastisch stelsel.

gr deegee