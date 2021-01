'Kans op pensioenkortingen komende jaren heel reëel'

ROTTERDAM (ANP) - Door de lage rente en strengere regels dreigen de komende jaren kortingen op vele pensioenen. Daarvoor waarschuwen bestuurders van pensioenfondsen ABP en PMT, twee van de grootste pensioenfondsen van Nederland, in een interview met het AD.

De afgelopen jaren hoefden de fondsen geen verlagingen van de pensioenen door te voeren. Recent ontsnapten de fondsen opnieuw aan korten, mede doordat de overheid de regels daarvoor tijdelijk iets versoepeld heeft. Maar in de overgang naar een nieuw pensioenstelsel in 2026 staat er nog een hoop te gebeuren en de fondsen vinden dat minister Wouter Koolmees van Sociale Zaken hierover te positief is.

"Hij schetst het beeld dat we zonder kleerscheuren overgaan naar het nieuwe pensioenstelsel. Maar ik zie dat het juist zeer realistisch is dat we de komende jaren moeten korten op de pensioenen. Dat hoor ik ook bij de andere grote fondsen PFZW, PME en bpfBOUW’’, zegt Terry Troost tegen de krant. Hij is werkgeversvoorzitter van PMT, het pensioenfonds voor de metaalsector.

"Volgens de huidige regels is de kans op verlaging de komende jaren reëel’’, stelt ook voorzitter Corien Wortmann van ambtenarenfonds ABP. "Wij herkennen ons niet in het positieve beeld dat Koolmees schetst.’’ Ze roept Koolmees in het gesprek met het AD op om snel werk te maken van de aanpassing van de regels. "De minister heeft gezegd dat hij met andere regels komt voor de overgangsperiode tot 2026. Maak daar haast mee, dan kunnen wij onze deelnemers duidelijkheid geven.’’