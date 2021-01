ASML koploper in groene AEX na sterke resultaten

Het is erg dat we aan zoiets moeten beginnen om het tuig wat zich niet aan de regels wil houden en het virus verspreid met illegale feestjes en bijeenkomsten onder controle te krijgen.



Pak die groepen gewoon harder aan.



Sluit ze op op de locatie waar ze zo graag wouden zijn en laat ze via een soort van test straat uitkomen, dikke boete en een strafblad.



Niet luisteren of proberen te vluchten of de handhavers aanvallen, gericht schieten met scherp en dan ook meteen fataal want anders belast je de zorg weer.



Zo klaar met al dat gezeik.



Britse variant, zuid afrikaanse variant nu weer Duitse variant....... die mutaties blijven komen dat doet de griep ook alleen die is minder erg, gaan we dan iedere keer weer in lockdown als de vaccins een nieuwe mutant niet tegen houden?, dan kunnen we ongeveer voor altijd in lockdown, is dat wat ze willen, want dat is wel waar het steeds meer op begint te lijken.



Misschien dat het ook tijd wordt om eens over een ander scenario na te denken en dat is om wel een keuze voor wie wel en niet behandelen op te stellen en dan de hele zooi open gooien en iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid te laten nemen NA de komende dubbele vaccinatieronde van de kwetsbaren (60+ en zwakkeren), als blijkt dat een mutant weer zou betekenen dat we weer 3 maanden in lockdown moeten... zo kun je niet bezig blijven.