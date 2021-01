Modemerk Burberry lijdt onder opleving coronavirus

LONDEN (ANP/BLOOMBERG) - Het Britse modemerk Burberry heeft in de afgelopen periode vooral in Europa veel minder kleren met het bekende ruitjespatroon verkocht doordat het aantal coronabesmettingen flink steeg. Dat zorgde voor een nieuwe golf van lockdowns, waardoor winkels de deuren moesten sluiten. Wereldwijd is nog 15 procent van de winkels van Burberry gesloten, en nog eens een derde is minder lang open dan normaal.

De omzet van het modemerk daalde het afgelopen kwartaal met 9 procent. In Europa en het Midden-Oosten kelderde de verkoop met 37 procent. Dat kwam naast de lockdownmaatregelen ook door het gebrek aan toeristen. De Europese malaise van het bedrijf kon enigszins worden gecompenseerd met een groei van 11 procent in Azië.

Daarnaast bereikte Burberry naar eigen zeggen meer jonge kopers. Een van de gezichten van het merk is de Engelse voetballer Marcus Rashford, die in reclames de opvallende lange jassen draagt. "We zagen een sterke stijging van de verkoop tegen de volle prijs omdat onze collecties en campagne goed zijn aangeslagen bij nieuwe en bestaande klanten", aldus topman Marco Gobbetti.