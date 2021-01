Moederbedrijf Cartier redt kerstseizoen door groei in China

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG) - Richemont, het moederbedrijf van onder meer juwelenmaker Cartier, heeft een goed kerstseizoen achter de rug. Dat heeft het Zwitserse bedrijf te danken aan een enorme groei in China. Kapitaalkrachtige Chinezen vermeden buitenlandse trips vanwege het coronavirus en gaven meer uit aan luxeproducten.

De omzet van Richemont, dat verder bekend is van merken als Van Cleef & Arpels, Montblanc en een aantal makers van dure horloges, steeg het afgelopen kwartaal daardoor in China met 80 procent op jaarbasis. In heel Azië werd 25 procent meer verkocht en dat was genoeg om te compenseren voor de fors lagere verkopen in Europa.

De omzet van het luxeconcern groeide voor het eerst sinds de coronapandemie begon. De verkoop steeg het afgelopen kwartaal met 5 procent naar bijna 4,2 miljard euro. In mei dacht het bedrijf in het donkerste scenario nog drie jaar te lijden onder de gevolgen van de coronacrisis.