Stelende ex-Google-medewerker Levandowski krijgt gratie van Trump

WASHINGTON (ANP/RTR) - Googles voormalige hoofd voor het onderdeel voor zelfrijdende auto's, Anthony Levandowski, heeft gratie gekregen van Donald Trump. Hij stond op een lijst van 73 personen die van de scheidende Amerikaanse president een vrijbrief kregen. De 40-jarige Levandowski was in augustus veroordeeld voor bedrijfsspionage.

Bij zijn vertrek bij Google-dochter Waymo bleek Levandowski allerlei bedrijfsgeheimen te hebben gedownload. Google klaagde hem aan toen hij later bij taxibedrijf Uber aan zelfrijdende auto's ging werken.

Volgens een verklaring van het Witte Huis werd het gratieverzoek voor Levandowski onder meer ondersteund door Peter Thiel. Die techondernemer was eerder betrokken bij betalingsbedrijf PayPal en is nu voorzitter van het omstreden databedrijf Palantir. De van oorsprong Duitse miljardair is een van de weinige ondernemers uit Silicon Valley die Trump steunde.

Levandowski was veroordeeld tot 1,5 jaar cel. Hij zat nog niet vast vanwege de coronapandemie. De rechter had bij de uitspraak gezegd dat een celstraf na afloop van de pandemie een mogelijkheid was.