Chipmachinefabrikant ASML verhoogt winst in coronajaar 2020

VELDHOVEN (ANP) - Chipmachinefabrikant ASML heeft in het coronajaar 2020 een hogere winst in de boeken gezet, met ook een gestegen omzet. ASML profiteert van de grote vraag naar chips voor bijvoorbeeld smartphones, datacenters en elektrische auto's. Het bedrijf verwacht dat dit jaar die vraag ook sterk zal blijven.

De nettowinst bedroeg vorig jaar bijna 3,6 miljard euro tegen 2,6 miljard euro in 2019. De omzet kwam uit op 14 miljard euro. Dat was 11,8 miljard euro een jaar eerder. ASML verkocht vorig jaar 31 EUV-systemen. Met die hypermoderne machines kunnen veel kleinere en krachtigere halfgeleiders worden gemaakt dan eerder mogelijk was.

In het vierde kwartaal werd een omzet behaald van 4,3 miljard euro, wat hoger is dan ASML zelf had verwacht. De onderneming uit Veldhoven verwacht dat in het lopende kwartaal een omzet wordt behaald van 3,9 miljard tot 4,1 miljard euro.