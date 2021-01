Extra compensatie voor Britse vissers vanwege brexit

LONDEN (ANP/RTR) - De Britse overheid trekt 23 miljoen pond extra uit om Britse vissers te compenseren vanwege teruglopende inkomsten in de uitvoer van vis door de brexit. Het geld, dat verliezen opgelopen sinds 1 januari moet dekken, is bestemd voor het midden- en kleinbedrijf die een "substantieel verlies" kunnen aantonen in de export naar de Europese Unie. Bedrijven kunnen een maximumbedrag van 100.000 pond (ongeveer 112.000 euro) per bedrijf krijgen.

De export van vis loopt tegen allerlei haken en ogen aan sinds de Britten uit de douane-unie zijn. Zo moeten er formulieren voor de douane worden ingevuld en ook allerlei gezondheidschecks worden uitgevoerd. Maandag protesteerden vissers nog bij het kantoor van premier Boris Johnson vanwege de problemen.

Volgens branchevereniging Scotland Food and Drink Association kunnen exporteurs van vis meer dan een miljoen pond aan verkopen per dag mislopen. James Withers, topman van de branchevereniging, stelt dat de vismarkt in de Britse vissershaven Peterhead, de grootste vismarkt van Europa, "net een spookstad" is geworden Tot dusver is er dit jaar in Peterhead al 18 procent minder vis aan land gebracht dan vorig jaar in dezelfde periode.

De Britse regering stelt dat er sprake is van kinderziekten, die worden verergerd door de coronapandemie, die ook de restaurantsector heeft getroffen. Minister van Milieu George Eustice zegde de visserijsector dinsdag steun toe. "We blijven nauw samenwerken met de visserijsector om er zeker van te zijn dat die ondersteund wordt en kan blijven vissen en bijdragen aan de economieën van onze kustplaatsen", aldus Eustice.